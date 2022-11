Bečarik sa chce v Spišskej novej Vsi zamerať na energetickú bezpečnosť

Spišská Nová Ves 1. novembra (TASAR) - Znovu zvolený spišskonovoveský primátor Pavol Bečarik, ktorý získal v sobotňajších (29. 10.) voľbách viac ako 59-percentnú podporu voličov, sa chce v najbližšom období zamerať predovšetkým na energetickú bezpečnosť obyvateľov mesta. Uviedol to pre TASR s tým, že v oblasti energetiky už začali so zavádzaním úsporných riešení a práve táto oblasť je jednou z priorít v novom volebnom období.



"Mestská spoločnosť Emkobel čiastočne rekonštruovala rozvody tepla, inovujeme zariadenia v kotolniach, dali sme vypracovať štúdiu na geotermálny vrt a v našich zariadeniach kontrolujeme nielen spotrebu, ale zavádzame automatické režimy napomáhajúce úsporám. Budeme hľadať a zavádzať alternatívne zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie," priblížil Bečarik. Mesto podľa neho čakajú racionalizačné opatrenia aj investície do fotovoltiky. Hlavnú úlohu v oblasti energetiky však vidí stále na úrovni štátu a jeho ochranných opatreniach.



Z externých zdrojov, ako je plán obnovy či program Slovensko, sa chce mesto uchádzať o podporu na objekty miestnej umeleckej a dvoch základných škôl, ale aj na opravu domova dôchodcov zasiahnutého požiarom či vybudovanie nového miesta pre seniorov. "V oblasti zamestnanosti a výstavby nových bytov vieme byť nápomocní a ústretoví k avizovaným aktivitám investorov, tu vidím veľký priestor na spoluprácu a podporu. Zároveň nás čaká rekonštrukcia izieb v hoteli Šport na byty," doplnil primátor.



Bečarik kandidoval na post primátora s podporou koalície SNS, Hlas-SD, Smer-SD a Sme rodina. Tá získala v 19-člennom zastupiteľstve len šesť kresiel, zvyšných 13 obsadili poslanci z koalície DS, KDH a Spolu. "Pre mňa nie je situácia v zastupiteľstve žiadnou novinkou. Politikárčenie na miestnej úrovni nie je cestou k rozvoju a preto verím, že tak ako pred štyrmi rokmi, aj teraz nájdeme spoločnú reč a budeme Spišskú Novú Ves zveľaďovať a zlepšovať život jej občanov. Verím, že sa nechali poslanci zvoliť preto, aby pracovali pre ľudí," skonštatoval.



Volebná účasť v Spišskej Novej Vsi na úrovni necelých 33 percent a pokles o päť percent ho neteší, no berie to ako fakt. Ľudia sú podľa neho z politiky znechutení, nevyhovovala im forma a čas volieb, alebo ich odradila voľba na viacerých úrovniach. "Niektorí ľudia boli zase málo trpezliví a pri dlhšom čakaní odišli preč. Rozhodnutie voličov si však nadovšetko vážim," uzavrel Bečarik.