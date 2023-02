Bečarik verí, že podozrenia, pre ktoré zasahovala NAKA,sú nepravdivé

Spišská Nová Ves 2. februára (TASR) - Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik verí, že podozrenia, ktoré súvisia so štvrtkovým zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na tamojšom mestskom úrade, sa nezakladajú na pravde. Uviedol to v reakcii na zásah príslušníkov NAKA, ktorí vyhľadali vedúceho oddelenia výstavby a dopravy a začali vykonávať procesné úkony.



Vedenie mesta celú situáciu podľa primátora podrobne sleduje. "O tomto zásahu som sa dozvedel od prednostu mestského úradu. Viem len to, čo zverejnila polícia na sociálnej sieti," uviedol Bečarik. Dodal, že mestský úrad je pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní. Vzhľadom na to, že momentálne stále prebieha, ďalšie informácie nateraz samospráva nevie poskytnúť.



NAKA zasahuje od ranných hodín na spišskonovoveskom úrade pre podozrenie z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a pokračovacieho trestného činu podplácania. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ zadržal jednu podozrivú osobu.