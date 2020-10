Starosta Becherova: Malé obce by mohli pri testovaní pomôcť Bardejovu

Becherov 25. októbra (TASR) – Malé obce by mohli pri plošnom testovaní na ochorenie COVID-19 pomôcť okresnému mestu Bardejov zvládnuť celý proces. Tvrdí to starosta prihraničnej obce Becherov Jozef Gmiterko.



V obci začali s testovaním v nedeľu, podľa starostu si mohli vybrať jeden deň. Niektorí obyvatelia obce sa v piatok (23. 10.) a v sobotu (24. 10.) dali otestovať v susedných obciach Chmeľová a Regetovka.



"Zo zoznamu, ktorý máme, som ich vyškrtol, aby som vedel, akú máme rezervu, lebo problém je v Bardejove, ktorý, samozrejme, kapacitne nestíha testovanie, takže občania chodia po dedinách. Ťažko je nám niekedy im vyhovieť, lebo testy dostávame na počet obyvateľov. Možno, keď budú ďalšie testovania, by stálo za úvahu, či aj tie menšie obce by nemali testovať dva dni, aby pomohli Bardejovu," uviedol pre TASR Gmiterko.



V obci mali dve alternatívy na testovanie a rozhodli sa pre exteriér. "Aj za taký krátky čas sa to dalo celkom dobre zorganizovať. Samozrejme, že budú chyby ale z môjho hľadiska sa tu ukazuje opäť sila samosprávy, že vieme reagovať," povedal starosta.



V obci majú takmer 300 obyvateľov, starších ako desať rokov je 252 ľudí. "Od vypuknutia pandémie bol v obci len jeden pozitívny," priblížil starosta.



"Beriem to tak, že je to povinnosť a budem vedieť, na čom som. Je to veľmi pozitívna vec, preto som to aj ja absolvoval. Prídem určite aj na budúci týždeň," opísal svoje dojmy z testovania Becherovčan Marián Dinis.



"Prišla som, aby som vedela na čom som, aby som to neroznášala ďalej, ak som chorá," doplnila obyvateľka obce Helena Lazoríková.