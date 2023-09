Becík ponúka pomoc pri zabezpečení autobusov na prepravu migrantov

Bratislava 9. septembra (TASR) - Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a člen predstavenstva strany Hlas-SD Branislav Becík vyzval policajného prezidenta Štefana Hamrana a premiéra Ľudovíta Ódora na okamžité zabezpečenie prevozu nelegálnych migrantov mimo Slovenskej republiky. Je pripravený pomôcť so zabezpečením autobusov na ich prepravu. TASR o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Predseda kraja reagoval na slová šéfa polície, že cieľom migrantov je poväčšine Nemecko a na Slovensku nezostávajú. Zaujíma ho, či je výrok podložený aj komunikáciou medzi slovenským a nemeckým rezortom diplomacie. "Ak to tak naozaj je a Nemci očakávajú migrantov s otvorenou náručou, tak mi povedzte, kedy a kde mám pristaviť autobusy, aby som ich tam odviezol a tým ochránil našich ľudí," uviedol Becík.



Situácia s prílevom migrantov je podľa predsedu NSK mimoriadne vážna. "Každý deň prekračujú veľké skupiny migrantov naše nestrážené hranice. A čo robíme my, aby sme im v tom zabránili? Absolútne nič, dokonca im bez problémov vydávame potvrdenie o pobyte a následne ich voľných púšťame medzi ľudí. Vlastne ich týmto motivujeme, aby prichádzali na Slovensko," zhodnotil. Vláda sa podľa neho svojou nečinnosťou priamo podieľa na nelegálnej migrácii.