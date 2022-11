Becík sa stal aj starostom Dvorov nad Žitavou, funkcie sa vzdá

Bratislava 2. novembra (TASR) - Komunálne voľby by sa mali opakovať aj v obci Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zvolený starosta Branislav Becík sa totiž funkcie vzdá, keďže ho zvolili aj za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. TASR to potvrdili z mimoparlamentnej strany Hlas-SD, v ktorej Becík pôsobí.



Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že podľa zákona je funkcia starostu obce nezlučiteľná s funkciou predsedu samosprávneho kraja. "Becík sa musí rozhodnúť, ktorej funkcie sa chce ujať. Ak sa vzdá mandátu starostu, v obci Dvory nad Žitavou sa vykonajú nové voľby," skonštatoval tlačový odbor rezortu.



"Potvrdzujeme, že po nástupe do funkcie predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja sa Branislav Becík vzdá funkcie starostu. Kedy to bude, je plne v kompetencii doterajšieho predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja," uviedla pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Becík vystrieda vo funkcii Milana Belicu, ktorý bol doteraz jediným šéfom kraja.



Komunálne voľby sa budú konať znova vo vyše 40 obciach. Ide o obce, kde sa voľby 29. októbra vôbec nekonali, prípadne nebol zvolený starosta z dôvodu rovnosti hlasov, alebo sa kandidát vzdal a nebol zvolený dostatočný počet poslancov. Termín nových volieb musí vyhlásiť predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.