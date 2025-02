Becík:Nitriansky kraj nesúhlasí s úložiskom jadrového odpadu v Tribeči

Nitra 12. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nebude súhlasiť s vybudovaním hlbinného úložiska jadrového odpadu na svojom území. Uviedol to predseda NSK Branislav Becík počas diskusie na februárovom rokovaní krajského zastupiteľstva.



Podľa slov krajského poslanca Juraja Soboňu sa ako jedna z možných lokalít na umiestnenie úložiska spomína pohorie Tribeč. "Takéto rozhodnutie by sa bezprostredne dotklo šiestich obcí Topoľčianskeho a štyroch obcí Zlatomoravského okresu a jednej obce v Trenčianskom kraji. Lokalita v Tribeči je vybraná ako jedna z piatich možných lokalít," pripomenul Soboňa.



Zároveň doplnil, že výber vhodnej lokality je dlhodobý proces. "Rozhodnuté by malo byť do roku 2030, s výstavbou by sa malo začať koncom 30. rokov. Podľa známych informácií bolo vytypovaných päť lokalít, štyri sú v Banskobystrickom kraji a jedna v Tribeči, v Nitrianskom kraji. Bolo by dobré, aby pri ďalších krokoch boli o tomto projekte informované aj samosprávy. Je to projekt, o ktorý sa momentálne intenzívne zaujímajú tisíce občanov Topoľčianskeho i Zlatomoravského okresu," dodal Soboňa.



Prípadné stanovisko NSK k umiestneniu hlbinného úložiska jadrového odpadu v pohorí Tribeč bude podľa Becíka jednoznačné. "Nebudeme súhlasiť s takýmto niečím, aby Tribečská oblasť bola vytypovaná na takýto projekt. Takže stručne a jasne hovorím nie a pevne verím, že v tejto aktivite nás podporia aj poslanci NSK. Momentálne je to všetko len v rovine úvah. Ak sa projekt rozbehne, tak o tom budem informovať. Už teraz však hovorím, že naša odpoveď bude absolútne jasná a budeme si chrániť naše životné prostredie," vyhlásil Becík.



Na obavy samospráv reagovala pred časom na sociálnej sieti ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Zdôraznila, že vláda nerozhoduje o výstavbe hlbinného úložiska. "Pravda nie je ani to, že by sa začalo s nejakým geologickým prieskumom a výstavbou hlbinného úložiska vyhoreného jadrového odpadu. Koncom minulého roka prebehlo prerokovanie správy k Vnútroštátnemu programu nakladania s vyhoreným jadrovým palivom, ktorý je iba aktualizáciou Vnútroštátneho programu z roku 2014. Ten nadväzuje na rôzne strategické materiály ešte z 90. rokov minulého storočia. Nejde teda o žiadnu novinku. Štát nevyberá žiadne nové lokality, v materiáli sa iba spomínajú lokality vytypované na základe geologických dát spred viac ako 30 rokov," informovala ministerka.