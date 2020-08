Beckov získala 890 000 eur na rekonštrukciu západného krídla hradu

Beckov 20. augusta (TASR) – Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný grant na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Z Nórskych fondov dostane asi 890 000 eur.



Ako informoval starosta Daniel Hladký, o granty z Nórskych fondov sa uchádzalo 66 subjektov z celého Slovenska, Beckov bol jedným z dvanástich úspešných žiadateľov.



„Zo sumy 890 000 eur sa asi 550 000 použije na stavebné a reštaurátorské práce, zvyšné financie sa použijú na vybavenie interiéru, nákup inventáru, nákup rekvizít a na podporu kultúrno-spoločenských aktivít na hrade,“ priblížil Hladký.



Ako dodal, v krátkom čase vyhlásia verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie, následne vyhlásia verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Celý projekt by mali ukončiť do apríla 2023.