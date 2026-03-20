Beckov spojil s Vážskou cyklomagistrálou päťkilometrový cyklochodník
Autor TASR
Beckov 20. marca (TASR) - Obec Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom spojil s Vážskou cyklomagistrálou nový päťkilometrový cyklochodník. Do užívania ho dajú v piatok popoludní. Informovala o tom obec Beckov.
Dĺžka cyklochodníka je 5,084 kilometra obojsmerných trás, ktoré okrem vážskej hrádze vedú aj intravilánom obce Beckov. Cyklotrasa prechádza tromi katastrálnymi územiami (Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom). Významným benefitom nového cyklochodníka je najmä zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, ale i podpora rozvoja turistického ruchu nielen v obci Beckov, ale i v celom regióne.
„Strategický cyklochodník vytvoril priestor pre segregovanú dopravu za prácou a vzdelávaním obyvateľov obce Beckov a Nového Mesta nad Váhom. Zároveň zlepší dostupnosť obce pre cyklistov, podporí udržateľnú dopravu, rozvoj turizmu a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti nemotorovej dopravy v regióne,“ pripomenula obec.
Výstavbu cyklochodníka financovali z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR v objeme 884.202 eur, obec Beckov prispela zo svojho rozpočtu sumou 55.161 eur.
