Beh Devín - Bratislava absolvuje 42-krát za sebou veterán Lenátor

Bratislava 25. marca (TASR) - Na štartovej listine tohtoročného behu TIPOS Národného behu Devín - Bratislava je niekoľko zaujímavých mien vrátane Júliusa Lanátora, ktorý nechýbal na podujatí od roku 1982. Tohtoročná 76. edícia najstaršieho slovenského športového podujatia sa uskutoční v nedeľu 14. apríla. Prihlasovanie je možné do 10. apríla.



Tohtoročný "Devín" bude mať prominentných ambasádorov, napríklad bývalých vytrvalcov Róberta Štefka a Miroslava Vanka. V predbežnej štartovej listine podujatia, ktoré organizuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) v spolupráci s agentúrou BeCool a s podporou Slovenského atletického zväzu (SAZ) i Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), je už vyše 2000 bežkýň a bežcov. Žien je o čosi viac ako jedna tretina. Lanátor nechýbal ani raz od roku 1982 a bežal aj symbolický ročník 2021.



"Môj už 42. Národný beh Devín - Bratislava v sérii by som, samozrejme, nerád vynechal, aj keď to bude už len o účasti a neprerušení série a nie o veľkých výkonoch. V poslednom čase som totiž zo zdravotných dôvodov veľa netrénoval," citovali Lenátora organizátori v tlačovej správe. Medzi dvoma tisíckami doteraz prihlásených je napríklad hokejová olympionička Zuzana Tomčíková či majsterka SR 2023 v behu na 50 km Monika Kubáková.



SOŠV pripravil v rámci 76. ročníka behu pred Hrami XXXIII. olympiády v Paríži štafetový beh "Naše farby, naše srdcia". Odštartuje pri príležitosti blížiaceho sa míľnika - 100 dní do začiatku olympijských hier vo francúzskej metropole. Na úvodnom úseku štafety nebudú chýbať olympijskí víťazi Elena Kaliská a Matej Tóth, zástupcovia regionálnych olympijských klubov, športovci i partneri Slovenského olympijského tímu. Po dobehnutí do cieľa v Bratislave si pochodne s ohňom preberú zástupcovia 25 olympijských klubov a roznesú ho do všetkých slovenských regiónov.



Nebyť rôznych prerušení v dôsledku II. svetovej vojny, prísne strážených hraníc v 50. a 60. rokoch minulého storočia v ére komunizmu či pandémie koronavírusu, vytrvalci by Národný beh Devín – Bratislava absolvovali už 104. raz. Premiérovo sa bežalo 24. apríla 1921. Absolútna rekordérka v počte víťazstiev je Alena Siptáková-Močáriová, ktorá dovedna triumfovala až 7-krát (1986, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001). Z mužov zvíťazil najčastejšie (6x) Miroslav Vanko (1994, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008). Rekordnú účasť na Národnom behu Devín – Bratislava zaznamenali v roku 2017 v jubilejnom 70. ročníku: na štart sa postavilo 6696 bežcov.