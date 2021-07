Beh na kolieskových lyžiach obmedzí dopravu v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach Roller Ski World Cup, ktorý sa od piatka do nedele (25. 7.) koná v Banskej Bystrici, so sebou prinesie viaceré významné dopravné obmedzenia. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková, plánovaná je aj výluka trolejbusovej dopravy.



V piatok popoludní počas prvého dňa podujatia sa obmedzenia dotknú centra mesta, a to konkrétne Námestia SNP a Námestia Štefana Moyzesa. V sobotu (24. 7.) o 13.15 h dôjde k uzatvoreniu Sládkovičovej ulice od odbočky na Tesco a Námestia Ľudovíta Štúra až po veľký kruhový objazd pri nákupnom centre Europa SC, kde sa budú pretekári na kolieskových lyžiach otáčať. Obmedzenia by mali platiť do 18.00 h.



„Na veľkom kruhovom objazde bude prejazdný len jeden pruh v smere z Huštáku na Švermovu ulicu. Dopravne nedostupná bude Kalinčiakova ulica. V danom čase bude aj úplná výluka trolejbusovej dopravy, niektoré spoje mestskej hromadnej dopravy pôjdu obchádzkovými trasami,“ priblížila Marhefková. V nedeľu (25. 7.) musia obyvatelia mesta a okolitých obcí počítať s obmedzeniami na trase medzi hotelom Dixon a obcou Králiky, a to v čase od 9.15 do 10.15 h.



Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach organizuje Slovenská lyžiarska asociácia v spolupráci s Medzinárodnou lyžiarskou asociáciou FIS. Na podujatí, ktoré sa na Slovensku uskutoční po prvý raz, sa popri domácich pretekároch predstavia aj reprezentanti z Ruska, Švédska, Nórska, Talianska, Poľska, Česka či Nemecka.