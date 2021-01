Beh na lyžiach je na Liptove in, úspech majú i prechádzky a sánkovačky

Ružomberok 25. januára (TASR) – Individuálne zimné športy, ako sú beh na lyžiach či skialpinizmus, nachádzajú na Liptove v čase pandémie nového koronavírusu čoraz viac priaznivcov. Bežkárske trasy vznikajú v okolí mnohých liptovských dedín s dostatkom snehu. Niekde ich športoví nadšenci vytvárajú sami, inde samosprávy nakúpili stopovač a trasu robia s pomocou stroja. Úspech majú aj prechádzky v zimnej prírode a sánkovačky. Pre TASR to povedala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



"Aj keď je náš región "mekkou" slovenského zjazdového lyžovania, za optimálnych snehových podmienok je pod liptovskými kopcami dostupných vyše 70 kilometrov bežeckých trás. Liptáci spoločne vytvorili sprievodcu po týchto bežeckých trasách. Mapuje 20 najzaujímavejších lokalít vhodných pre bežeckých lyžiarov," priblížila Šarafínová.



O jednotlivé trasy sa starajú a upravujú ich obce, či tunajšie kluby bežkárov. Na svoje si podľa Šarafínovej prídu zdatní bežkári aj rodiny s deťmi, stačí si vybrať trasu vhodnú schopnostiam z pohľadu dĺžky a prevýšenia. Najdlhšou je trasa na severnej strane Liptovského Mikuláša s dĺžkou 10,7 kilometra v lokalite Háj – obec Smrečany – Dolinky – obec Žiar, so stúpaním 168 metrov a klesaním 192 metrov. "Stredne zdatní bežkári si za optimálnych snehových podmienok môžu pri Ružomberku odskúšať takmer päť kilometrov dlhú trasu, ktorá spája Hrabovskú a Čutkovskú dolinu. Najväčšie prevýšenie dosahuje trasa Hrabovo – Vlkolínske lúky," načrtla manažérka liptovskej OOCR. Dodala, že deťom by mohla vyhovovať nenáročná trasa v lokalite Malinô Brdo, ktorá nemá ani jeden kilometer a minimálne prevýšenie.



Napriek limitom, ktoré prináša pandémia, vznikajú na Liptove aj úplne nové lokality na bežecké lyžovanie. Veľký úspech podľa Šarafínovej zaznamenali takéto trasy v Demänovskej doline v lokalite Zadné vody, ktoré využívajú najmä domáci a bežkári z Liptovského Mikuláša a okolia. Upravujú ich ratrakmi.



Liptov je zaujímavý aj pre fanúšikov skialpinizmu, podľa Šarafínovej región ponúka veľké množstvo aktivít a príležitostí na aktívny oddych a trávenie voľného času v prírode. Nadšenci zimných športov môžu v tejto oblasti navštíviť rôzne trasy v okolitých kopcoch, no napríklad aj lyžiarske strediská, ktoré núkajú veľa možností na tento individuálny šport. Stredisko Jasná v období zákazu prevádzky skiareálov sprístupnilo svoje svahy pre individuálnych športovcov, vrátane skialpinistov. "Za prípravu, prevádzku a užívanie zjazdoviek môžu stredisku venovať dobrovoľný príspevok," uviedla Šarafínová.