Beh pre zdravé prsia v Bratislave chce motivovať ženy k prevencii
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Na Železnej studničke v Bratislave sa v sobotu koná deviaty ročník osvetového podujatia Beh pre zdravé prsia. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o rakovine prsníka a motivovať ženy k prevencii. Stoja za ním organizácie Amazonky, Europa Donna Slovakia a Ružová stužka.
„Záujem o podujatie nás každoročne veľmi povzbudzuje. Vidíme, že ľudia chcú nielen športovať, ale aj aktívne podporiť myšlienku prevencie a solidarity. Beh spája komunity - prichádzajú jednotlivci aj celé rodiny, ženy po liečbe aj tí, ktorí chcú vyjadriť podporu. Práve táto rôznorodosť robí podujatie výnimočným,“ skonštatovala predsedníčka občianskeho združenia Amazonky Zuzana Ščepková. Upozornila pritom na to, že vlani sa zapojilo viac ako 800 účastníkov na mieste a ďalších 220 virtuálne.
Pre bežcov sú pripravené viaceré trate - beh na päť kilometrov, nordic walking na tri kilometre, chôdza na jeden kilometer a detské behy. „Podujatie je otvorené pre všetkých - rekreačných aj výkonnostných bežcov, rodiny s deťmi, seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením aj účastníkov s domácimi miláčikmi,“ priblížili organizátori. Súčasťou podujatia je aj odborné poradenstvo a konzultácie s odborníčkami na výživu, fyzioterapiu a onkológiu. Záujemcovia si môžu takisto vyskúšať samovyšetrenie na prsníkovom fantóme.
Beh pre zdravé prsia je súčasťou celoeurópskej akcie prevencie karcinómu prsníka Europa Donna - Breast Health Day 2026. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, primátora Bratislavy a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Výťažok z neho pôjde na psychologickú a sociálnu pomoc novodiagnostikovaným pacientkam.
