Beh v Nitre pomôže získať zdroje na zdravotnícke vybavenie
Podujatie pripravuje Rotary klub Nitra Harmony a tím Oktoberfest Run Nitra.
Autor TASR
Nitra 30. apríla (TASR) - Vyzbierať financie na nákup zdravotníckeho vybavenia je cieľom Jarného charitatívneho behu Nitra 2026. Ako informovala radnica, konať sa bude 2. mája so štartom o 10.00 h v areáli Fakultnej nemocnice (FN) Nitra.
Podujatie pripravuje Rotary klub Nitra Harmony a tím Oktoberfest Run Nitra. „Cieľom je spojiť širokú verejnosť, športovú komunitu aj zdravotníkov v spoločnej aktivite, ktorá podporuje zdravý životný štýl a solidaritu. Výťažok z podujatia bude venovaný urgentnému príjmu FN Nitra a použitý na nákup zdravotníckeho vybavenia, prístrojov a materiálu pre zdravotnícky personál,“ uviedli organizátori.
Podujatie ponúka beh na desať a päť kilometrov, účastníci môžu absolvovať aj približne jeden kilometer dlhý Beh vďaky zdravotníkom. Pripravená je aj tímová súťaž pre kolektívy a organizácie.
Trasy behov povedú cez areály fakultnej nemocnice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a výstaviska Agrokomplex. „Ponúknu tak jedinečný zážitok aj z menej dostupných mestských lokalít. Podujatie má ambíciu stať sa novou tradíciou jarného komunitného života v Nitre, ktorá spája šport, pomoc a spolupatričnosť,“ doplnili organizátori.
Podujatie pripravuje Rotary klub Nitra Harmony a tím Oktoberfest Run Nitra. „Cieľom je spojiť širokú verejnosť, športovú komunitu aj zdravotníkov v spoločnej aktivite, ktorá podporuje zdravý životný štýl a solidaritu. Výťažok z podujatia bude venovaný urgentnému príjmu FN Nitra a použitý na nákup zdravotníckeho vybavenia, prístrojov a materiálu pre zdravotnícky personál,“ uviedli organizátori.
Podujatie ponúka beh na desať a päť kilometrov, účastníci môžu absolvovať aj približne jeden kilometer dlhý Beh vďaky zdravotníkom. Pripravená je aj tímová súťaž pre kolektívy a organizácie.
Trasy behov povedú cez areály fakultnej nemocnice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a výstaviska Agrokomplex. „Ponúknu tak jedinečný zážitok aj z menej dostupných mestských lokalít. Podujatie má ambíciu stať sa novou tradíciou jarného komunitného života v Nitre, ktorá spája šport, pomoc a spolupatričnosť,“ doplnili organizátori.