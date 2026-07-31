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Beh v Piešťanoch podporí pacientov s neurologickými ochoreniami
Podujatie je záverečnou časťou tohtoročnej série troch charitatívnych behov Adeli Hope Run.
Autor TASR
Piešťany 31. júla (TASR) - V areáli piešťanskej Lodenice sa v piatok o 14.00 h začne druhý ročník charitatívneho podujatia Adeli Hope Run 2026. Výťažok zo štartovného aj dobrovoľných príspevkov je určený na podporu pacientov Nadácie Adeli, ktorí absolvujú intenzívnu neurorehabilitáciu po úrazoch alebo s neurologickými diagnózami. Nadácia o tom informovala na svojom webe.
„Adeli Hope Run nie je o športových výkonoch, ale o spolupatričnosti. Každý krok, ktorý účastníci urobia, je prejavom podpory ľuďom, ktorí denne bojujú o možnosť urobiť ten svoj,“ uviedla riaditeľka nadácie Radka Šulovská.
Program sa začne o 14.00 h registráciou účastníkov. O 15.00 h h vystúpi Lukáš Adamec a od 16.45 h odštartujú jednotlivé bežecké kategórie. Účastníci si môžu vybrať z behov na päť a desať kilometrov, pripravená je charitatívna Adeli míľa pre rodiny a ľudí so zdravotným znevýhodnením i detské behy.
Pre návštevníkov je pripravený sprievodný program pre všetky vekové kategórie, napríklad autogramiáda slovenských hokejových reprezentantov, zóna s diagnostikou správneho vývoja detí, maľovanie na tvár či skákacie hrady.
Podujatie je záverečnou časťou tohtoročnej série troch charitatívnych behov Adeli Hope Run. Prvý sa uskutočnil v máji v Šamoríne ako súčasť triatlonového podujatia The Championship, druhý hostila v júni bratislavská nákupná zóna a tretí uzavrel sériu v Piešťanoch.
„Adeli Hope Run nie je o športových výkonoch, ale o spolupatričnosti. Každý krok, ktorý účastníci urobia, je prejavom podpory ľuďom, ktorí denne bojujú o možnosť urobiť ten svoj,“ uviedla riaditeľka nadácie Radka Šulovská.
Program sa začne o 14.00 h registráciou účastníkov. O 15.00 h h vystúpi Lukáš Adamec a od 16.45 h odštartujú jednotlivé bežecké kategórie. Účastníci si môžu vybrať z behov na päť a desať kilometrov, pripravená je charitatívna Adeli míľa pre rodiny a ľudí so zdravotným znevýhodnením i detské behy.
Pre návštevníkov je pripravený sprievodný program pre všetky vekové kategórie, napríklad autogramiáda slovenských hokejových reprezentantov, zóna s diagnostikou správneho vývoja detí, maľovanie na tvár či skákacie hrady.
Podujatie je záverečnou časťou tohtoročnej série troch charitatívnych behov Adeli Hope Run. Prvý sa uskutočnil v máji v Šamoríne ako súčasť triatlonového podujatia The Championship, druhý hostila v júni bratislavská nákupná zóna a tretí uzavrel sériu v Piešťanoch.