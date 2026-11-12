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Béla Keszegh povedie Komárno tretie volebné obdobie
Staronový primátor Béla Keszegh stojí na čele mesta od roku 2018.
Autor TASR
Komárno 12. novembra (TASR) - Staronový primátor Komárna Béla Keszegh sa zložením sľubu vo štvrtok oficiálne ujal vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 25 novozvolených mestských poslancov.
V komárňanskom mestskom zastupiteľstve budú v novom volebnom období prevládať nezávislí poslanci, ktorí získali celkovo 20 mandátov. Strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia obsadila štyri poslanecké miesta a jeden mandát získalo Progresívne Slovensko. V mestskom parlamente bude mať zastúpenie 18 mužov a sedem žien.
V meste s približne 31.560 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 28.885 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 8364 voličov, volebná účasť dosiahla 28,95 percenta.
Staronový primátor Béla Keszegh stojí na čele mesta od roku 2018. Kandidoval ako nezávislý. Vo voľbách získal podporu 6925 voličov, čo predstavuje 86,51 percenta z celkového počtu platných hlasov. „Tento výsledok predstavuje veľmi silný mandát, ale aj veľkú zodpovednosť. Žiaľ, volebná účasť bola opäť veľmi nízka, čo sa v Komárne opakuje. Aj na tom musíme pracovať, pretože musíme znovu získať dôveru ľudí, aby prišli a zapájali sa do verejného života,“ skonštatoval Keszegh.
Zdôraznil, že všetky dosiahnuté doterajšie výsledky nie sú dielom jedného človeka, ale všetkých pracovníkov mesta. „Stojí za nimi práca mnohých ľudí, je to spoločný výsledok práce, v ktorej budeme aj ďalej pokračovať,“ skonštatoval primátor.
V komárňanskom mestskom zastupiteľstve budú v novom volebnom období prevládať nezávislí poslanci, ktorí získali celkovo 20 mandátov. Strana Magyar Szövetség - Maďarská aliancia obsadila štyri poslanecké miesta a jeden mandát získalo Progresívne Slovensko. V mestskom parlamente bude mať zastúpenie 18 mužov a sedem žien.
V meste s približne 31.560 obyvateľmi bolo v zoznamoch voličov v októbrových komunálnych voľbách zapísaných 28.885 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 8364 voličov, volebná účasť dosiahla 28,95 percenta.
Staronový primátor Béla Keszegh stojí na čele mesta od roku 2018. Kandidoval ako nezávislý. Vo voľbách získal podporu 6925 voličov, čo predstavuje 86,51 percenta z celkového počtu platných hlasov. „Tento výsledok predstavuje veľmi silný mandát, ale aj veľkú zodpovednosť. Žiaľ, volebná účasť bola opäť veľmi nízka, čo sa v Komárne opakuje. Aj na tom musíme pracovať, pretože musíme znovu získať dôveru ľudí, aby prišli a zapájali sa do verejného života,“ skonštatoval Keszegh.
Zdôraznil, že všetky dosiahnuté doterajšie výsledky nie sú dielom jedného človeka, ale všetkých pracovníkov mesta. „Stojí za nimi práca mnohých ľudí, je to spoločný výsledok práce, v ktorej budeme aj ďalej pokračovať,“ skonštatoval primátor.