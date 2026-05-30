Belasý motýľ pozýva na automobilovú šou
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Občianske združenie Belasý motýľ pozýva na 14. ročník motorkárskej a automobilovej šou, ktorá je tradičnou súčasťou verejnej zbierky. Podujatie Silné motory podporujú slabé svaly sa začína o 10.30 h na parkovisku pred obchodným domom na bratislavských Zlatých pieskoch.
„V sobotu 30. mája sa pri hypermarkete pri Zlatých pieskoch v Bratislave opäť stretnú motorkári a vodiči áut. S pripnutou belasou stužkou, ako symbolom spolupatričnosti s ľuďmi s ochorením svalov, vyrazia na spoločnú spanilú jazdu mestom. Podujatie je otvorené pre všetkých a vstup je bezplatný,“ informovali organizátori.
Súčasťou programu bude napríklad aj prehliadka motoriek i športových áut a možnosť previezť sa na nich cez Bratislavu.
Podujatie je súčasťou verejnej zbierky, ktorá každoročne pomáha deťom a dospelým s nervovosvalovým ochorením financovať doplatky za špeciálne pomôcky. Podporiť ju možno kedykoľvek online alebo druhý júnový piatok priamo v uliciach vybraných slovenských miest dobrovoľným príspevkom do prenosných pokladničiek.
