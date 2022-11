Beliansku jaskyňu čaká šesťtýždňová údržba

Tatranská Kotlina 15. novembra (TASR) – Belianska jaskyňa vo Vysokých Tatrách bude od stredy 16. novembra pre verejnosť zatvorená. Čaká ju totiž šesťtýždňová údržba, ktorá sa okrem vnútorných priestorov týka aj okolia a objektu pred jaskyňou. Pre TASR to uviedol správca jaskyne Jozef Bachleda s tým, že najnavštevovanejšia jaskyňa na Slovensku bude zatvorená do 2. januára 2023.



V rámci údržby je potrebné napríklad umyť celú prehliadkovú trasu v jaskyni, ktorá má 1340 metrov, postupne vypustiť jazierka a vyčistiť ich od toho, čo tam nahádzali návštevníci - napríklad aj mince, ktoré časom korodujú. "Je treba umyť aj dno jazierka a znova ho napustiť. Nakoľko vody v jaskyni je len toľko, koľko natečie cez nadložie zhora, treba ňou šetriť. Jazierka sa preto čistia po jednom, od najspodnejšieho, ak je vyčistené, prepúšťa sa doňho voda z jazierka nad ním, atď.," objasnil Bachleda s tým, že proces sa nedá urýchliť, keďže treba prenášať hadice od jazierka k jazierku, postupne po jednom až po najvrchnejšie jazierko.



V rámci údržby sa tiež opravia a vymenia nefunkčné svietidlá, umyjú zábradlia a pracovníci pozametajú prístupový chodník z Tatranskej Kotliny, ktorý má takmer kilometer. Čistiť budú aj terasy a strechy, ráta sa aj s drobnými opravami.



Beliansku jaskyňu v tomto roku navštívilo asi 105.000 ľudí, pritom približne polovicu tvorili domáci. Jediná sprístupnená vysokohorská kvapľová jaskyňa v Tatranskom národnom parku je podľa správcu okrem bizarných skalných tvarov známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 metrov s prevýšením 125 metrov, návštevníci musia zdolať 874 schodov a pobyt v jaskyni trvá niečo viac ako hodinu. Teplota sa tam pohybuje od päť do 6,3 stupňa Celzia.