< sekcia Regióny
Beliansky expres bude premávať každý víkend do polovice septembra
Na trase platí špeciálna tarifa Europa Regional Muszyna. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke kraja.
Autor TASR
Poprad 13. júna (TASR) - Sezónne vlakové spojenie Beliansky expres medzi Slovenskom a Poľskom začína od soboty premávať. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý víkend do 13. septembra, a to na trase z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Belú, Podolínec, Starú Ľubovňu a Plaveč do poľskej Muszyny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
„Muszyna patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludňajšiu prechádzku,“ uviedla Jeleňová.
Výlet však nemusí podľa jej slov končiť práve v Muszyne. Odtiaľto sa dá jednoducho pokračovať do známeho kúpeľného strediska Krynica, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v južnom Poľsku. Lákadlom je moderná vyhliadková veža v korunách stromov, lanovka na vrch Jaworzyna Krynicka či množstvo turistických trás.
„Zaujímavé zastávky však ponúka aj samotná slovenská časť trate. V Kežmarku stojí za návštevu historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Plaveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad,“ doplnila Jeleňová.
Cesta Belianskym expresom je podľa jej slov zároveň zážitkom sama o sebe. Vlak prechádza malebným údolím Popradu, popri horských svahoch, malebných obciach a zelených kopcoch, ktoré dodávajú cestovaniu čaro. Železničné cestovanie umožňuje vychutnať si krásy pohraničného regiónu z úplne inej perspektívy.
Beliansky expres bude premávať počas víkendov do 13. septembra. Z Popradu vyráža každú sobotu a nedeľu o 7.29 h a popoludní o 15.29 h, pričom do Muszyny príde o 9.10 h, resp. 17.10 h. V opačnom smere ide z Muszyny o 10.00 h a 18.00 h. Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna 2026 bude ale na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou.
Na trase platí špeciálna tarifa Europa Regional Muszyna. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke kraja.
„Muszyna patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludňajšiu prechádzku,“ uviedla Jeleňová.
Výlet však nemusí podľa jej slov končiť práve v Muszyne. Odtiaľto sa dá jednoducho pokračovať do známeho kúpeľného strediska Krynica, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v južnom Poľsku. Lákadlom je moderná vyhliadková veža v korunách stromov, lanovka na vrch Jaworzyna Krynicka či množstvo turistických trás.
„Zaujímavé zastávky však ponúka aj samotná slovenská časť trate. V Kežmarku stojí za návštevu historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Plaveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad,“ doplnila Jeleňová.
Cesta Belianskym expresom je podľa jej slov zároveň zážitkom sama o sebe. Vlak prechádza malebným údolím Popradu, popri horských svahoch, malebných obciach a zelených kopcoch, ktoré dodávajú cestovaniu čaro. Železničné cestovanie umožňuje vychutnať si krásy pohraničného regiónu z úplne inej perspektívy.
Beliansky expres bude premávať počas víkendov do 13. septembra. Z Popradu vyráža každú sobotu a nedeľu o 7.29 h a popoludní o 15.29 h, pričom do Muszyny príde o 9.10 h, resp. 17.10 h. V opačnom smere ide z Muszyny o 10.00 h a 18.00 h. Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna 2026 bude ale na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou.
Na trase platí špeciálna tarifa Europa Regional Muszyna. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke kraja.