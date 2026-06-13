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Sobota 13. jún 2026
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Beliansky expres bude premávať každý víkend do polovice septembra

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Na trase platí špeciálna tarifa Europa Regional Muszyna. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke kraja.

Autor TASR
Poprad 13. júna (TASR) - Sezónne vlakové spojenie Beliansky expres medzi Slovenskom a Poľskom začína od soboty premávať. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý víkend do 13. septembra, a to na trase z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Belú, Podolínec, Starú Ľubovňu a Plaveč do poľskej Muszyny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.

Muszyna patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludňajšiu prechádzku,“ uviedla Jeleňová.

Výlet však nemusí podľa jej slov končiť práve v Muszyne. Odtiaľto sa dá jednoducho pokračovať do známeho kúpeľného strediska Krynica, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v južnom Poľsku. Lákadlom je moderná vyhliadková veža v korunách stromov, lanovka na vrch Jaworzyna Krynicka či množstvo turistických trás.

Zaujímavé zastávky však ponúka aj samotná slovenská časť trate. V Kežmarku stojí za návštevu historické centrum s hradom a dreveným artikulárnym kostolom. Rodiny s deťmi môžu spojiť cestu s návštevou kaštieľa Strážky pri Spišskej Belej. Milovníci histórie určite nevynechajú Starú Ľubovňu s dominantným hradom a skanzenom. Pekný výlet ponúka aj Plaveč, nad ktorým sa vypína zrúcanina hradu s výhľadmi na údolie rieky Poprad,“ doplnila Jeleňová.

Cesta Belianskym expresom je podľa jej slov zároveň zážitkom sama o sebe. Vlak prechádza malebným údolím Popradu, popri horských svahoch, malebných obciach a zelených kopcoch, ktoré dodávajú cestovaniu čaro. Železničné cestovanie umožňuje vychutnať si krásy pohraničného regiónu z úplne inej perspektívy.

Beliansky expres bude premávať počas víkendov do 13. septembra. Z Popradu vyráža každú sobotu a nedeľu o 7.29 h a popoludní o 15.29 h, pričom do Muszyny príde o 9.10 h, resp. 17.10 h. V opačnom smere ide z Muszyny o 10.00 h a 18.00 h. Na začiatku sezóny bude cestovanie spojené s dočasným obmedzením. Do 26. júna 2026 bude ale na trati podľa informácií manažéra infraštruktúry ŽSR prebiehať nepretržitá výluka, preto bude úsek Poprad-Tatry - Studený Potok zabezpečený náhradnou autobusovou dopravou.

Na trase platí špeciálna tarifa Europa Regional Muszyna. Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke kraja.
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