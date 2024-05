Beliansky expres opäť spojí Poprad s poľskou Muszynou

Poprad/Stará Ľubovňa 30. mája (TASR) - Od soboty 1. júna bude opäť premávať letné vlakové spojenie z Popradu do poľského mesta Muszyna tzv. Beliansky expres. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová informovala, že vlaky budú jazdiť vždy v sobotu a nedeľu dvakrát denne.



"Beliansky expres po roku opäť ponúka skvelú príležitosť pre všetkých turistov vydať sa do slovensko-poľského pohraničia. Železničné spojenie medzi Popradom, Starou Ľubovňou a poľskou Muszynou bude premávať až do 1. septembra," uviedla hovorkyňa. Vlaky z Popradu budú odchádzať počas víkendu o 7.29 h a 15.29 h s príchodom do Muszyny o 9.10 a 17.09 h. Opačným smerom z Muszyny na Slovensko budú vyrážať minútu po 10. a minútu po 18. hodine. Zastavia tiež v staniciach Plaveč, Stará Ľubovňa, Podolínec, Spišská Belá, Kežmarok a Studený Potok.



"Beliansky expres vytvára pre turistov zo Slovenska a Poľska jedinečné možnosti na spoznávanie ďalších lokalít. Cieľovou stanicou je kúpeľné mesto Muszyna, ktoré je známe svojimi starobylými pamiatkami, množstvom atrakcií a liečivými prameňmi. Pre návštevníkov, ktorí by chceli pokračovať v ceste, sú v Muszyne zabezpečené nadväzné prípojné vlaky do poľskej Krynice," doplnila Jeleňová s tým, že vo vlaku je možné prepravovať aj bicykle. Od 1. júla dôjde aj k zavedeniu regionálnych autobusov s možnosťou prepravy bicyklov na trase Stará Ľubovňa - Haligovce - Lesnica, chata Pieniny.