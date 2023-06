Beliansky expres štartuje svoju ďalšiu sezónu

Poprad/Stará Ľubovňa 2. júna (TASR) - Letné železničné spojenie Poprad-Tatry - Stará Ľubovňa - Muszyna štartuje svoju ďalšiu letnú sezónu. Beliansky expres bude premávať každý víkend od 3. júna až do 3. septembra. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"Beliansky expres prichádza počas tohtoročnej letnej sezóny s novinkou. Cestujúci, ktorí si zakúpia lístok na tento vlak, môžu ísť na návštevu hradu Ľubovňa a skanzenu lacnejšie. Novinku pripravili pre cestujúcich kraj a Integrovaný dopravný systém Východ v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom," uviedla Jeleňová s tým, že zľava platí iba v deň, keď daným vlakom turisti cestujú. Podmienkou je preukázať sa opečiatkovaným alebo elektronickým cestovným dokladom vydaným slovenským alebo poľským dopravcom ZSSK.



Beliansky expres štartuje z Popradu do poľskej Muszyny každú sobotu a nedeľu o 7.29 h. a 15.29 h, príchod do cieľovej stanice je o 9.11 h a 17.11 h. Opačným smerom z Muszyny vyráža o 10. hodine a 17.56 h. Od 1. júla budú môcť cestujúci využívať v Starej Ľubovni aj nadväzné autobusové spojenie do Červeného kláštora či Pieninského národného parku, a to s možnosť prepraviť si aj bicykel.



"Stará Ľubovňa ponúka okrem hradu a skanzenu aj ďalšie zaujímavosti. Patria k nim Stredoveký vojenský tábor, Vojenská expozícia Michala Strenka či Viktóriina záhrada s najväčším bludiskom v strednej Európe a vyhliadkovou vežou Čertova skala. V okolí za návštevu stoja aj Nestville Park, hrad Plaveč, Kúpele Vyšné Ružbachy a Červený Kláštor," vymenovala Jeleňová. Vlak zastavuje i v Studenom Potoku, kde môžu turisti navštíviť golfový komplex, Beliansku jaskyňu či múzeum kočov. Ďalšími zastávkami sú Kežmarok a Spišská Belá s historickými pamiatkami Kežmarský hrad, drevený artikulárny kostol, kaštieľ Strážky či Múzeum J. M. Petzvala. "Veľkým lákadlom je tiež samotné mesto Poprad, odkiaľ sa turisti môžu prepraviť do Vysokých Tatier prímestskými autobusmi alebo prostredníctvom vlakových súprav Tatranských elektrických železníc," upozornila hovorkyňa.



Beliansky expres podľa nej vytvára pre turistov zo Slovenska a Poľska možnosti na spoznávanie ďalších lokalít. Jeho cieľovou stanicou je kúpeľné mesto Muszyna, ktoré ponúka starobylé pamiatky, množstvo atrakcií aj liečivých prameňov. Sú tiež zabezpečené nadväzné prípojné vlaky do poľskej Krynice. Kompletný prehľad tipov na výlety je zverejnený na webovej stránke krajskej organizácie cestovného ruchu www.severovychod.sk.