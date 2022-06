V areáli ZŠ v Beluši pribudnú na jeseň cyklostojany pre 120 bicyklov

Beluša 21. júna (TASR) – V areáli Základnej školy (ZŠ) v Beluši pribudnú cyklostojany pre 120 bicyklov. Obec uspela v cyklovýzve Ministerstva dopravy a výstavby SR. Informoval o tom prednosta belušského obecného úradu Patrik Štrbák.



ZŠ v Beluši navštevuje viac ako 550 žiakov a pracovný kolektív tvorí viac ako 70 zamestnancov. Bicykel je pre mnohých žiakov i pracovníkov veľmi častým dopravným prostriedkom do zamestnania, do školy.



"Na vybudovanie stojanov pre 120 bicyklov dostane Beluša dotáciu vo výške 30.000 eur, časť cyklostojanov bude zastrešených. Z vlastných zdrojov obec prispeje sumou 7500 eur. V nasledujúcich týždňoch zrealizujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa a nových stojanov by sa mohli zamestnanci a žiaci ZŠ dočkať na jeseň 2022," uviedol Štrbák s tým, že Beluša bola jedným z 28 úspešných žiadateľom, rezort dopravy podporil budovanie cyklostojanov celkovou sumou 750.000 eur.



Ako dodal, obec Beluša vníma vytváranie podmienok pre bezpečnosť cyklistov ako jednu zo svojich priorít. Onedlho verejnosti odprezentujú cyklistickú štúdiu pre Belušu. Obec nedávno zrealizovala dva kryté cykloprístrešky. Uchádza sa o získanie dotácie z Miestnej akčnej skupiny Naše Považie na vybudovanie ďalších dvoch krytých cykloprístreškov na železničnej zastávke. Samospráva podala aj žiadosť o eurofondy na vybudovanie ďalších 18 prestrešených cyklostojísk.