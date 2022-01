V rozkladaní odpadu pomôže Beluši 500 nových kompostérov

Beluša 2. januára (TASR) – Do domácností v Beluši v okrese Púchov pribudne ďalších 500 kompostérov na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Podľa starostu Jána Prekopa získa obec dotáciu vo výške 69.312 eur a uhradí päť percent nákladov (3648 eur).



Doplnil, že financie použijú na nákup 500 kompostérov s objemom minimálne 1000 litrov a 10 na verejné priestranstvá s objemom minimálne 2000 litrov. "Týmto dosiahneme zapojenie až 97 percent domácností do kompostovania," vysvetlil starosta.



Dodanie kompostérov predpokladá v prvej polovici tohto roka. "Na ploche 11 hektárov (ha) verejnej zelene a viac ako 40 ha záhrad vo vlastníctve občanov je riešenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad dodaním kompostérov veľmi efektívne. Nielenže znižujeme množstvo uloženého odpadu, a tým aj poplatok za skládkovanie. Ale zabraňujeme aj spaľovaniu ´zeleného´ odpadu a jeho miešaniu s komunálnym odpadom," dodal referent životného prostredia Obecného úradu v Beluši Andrej Petríček.



V prvej etape v lete 2019 distribuovala obec do rodinných domov 1100 kompostérov - 900 s objemom 900 litrov, 200 s objemom 1050 litrov a 20 na verejné priestranstvá v celkovej sume 115.000 eur. Od januára 2021 zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného odpadu aj v bytových domoch prostredníctvom kompostovacích košíkov a vreciek.