Beluša podporí zo svojho rozpočtu činnosť záujmových združení

Beluša 12. mája (TASR) - Obec Beluša v Púchovskom okrese podporí tento rok zo svojho rozpočtu činnosť záujmových združení celkovou dotáciou vo výške 5000 eur. Ďalšie tisíce eur pôjdu na subjekty podporujúce záujmovo-umeleckú činnosť detí a mládeže. Informovala o tom Jana Huliačková zo sekretariátu starostu obce. Na činnosť dostane najviac stolnotenisový klub TTC Beluša, ktorému poslanci pridelili 1100 eur.



Po 1000 eur dostanú Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a ZO Slovenského zväzu chovateľov. Obec z rozpočtu podporí osem subjektov.



S každoročnou finančnou podporou môže počítať aj Cirkevné centrum voľného času (CVČ) Beluša, ktorého krúžkovú činnosť navštevuje asi 200 detí. Na rok 2025 obec poskytla centru viac ako 23.000 eur. Obec podporila CVČ aj mimoriadnou dotáciou vo výške 10.000 eur.



„Pri raste nákladov je dotácia pre organizácie a centrá nielen pomocou, ale aj zmysluplnou investíciou do rozvoja talentu detí a mládeže, do podpory športových a záujmových klubov a do budovania komunitného života najmä u starších ľudí. A takéto investície sa nám všetkým vracajú viacnásobne,“ doplnil starosta Beluše Ján Prekop.