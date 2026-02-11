< sekcia Regióny
Beluša získala dotáciu z Envirofondu, rozšíri zeleň v dvoch lokalitách
Oddychový priestor s bohatou zeleňou vznikne na Ulici Ľ. Štúra.
Autor TASR
Beluša 11. februára (TASR) - Rozširovanie verejnej zelene, tvorba nových oddychových miest a vytváranie komunitného spolunažívania sú hlavné ciele projektu, ktorý bude obec Beluša v Púchovskom okrese realizovať v jarnom období. Z Environmentálneho fondu obec získala takmer 30.000 eur. Informoval o tom prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.
„Dotácia z Envirofondu bude pre verejné priestranstvá v obci veľkým prínosom, výrazne zmeníme funkčnosť i vzhľad dvoch lokalít. Finančné prostriedky použijeme už na jar na výsadbu a zatraktívnenie navštevovanej lokality - detského ihriska v športovom areáli v Hloži, kde aktuálne chýba tieň a odhlučnenie. Vysadíme tam listnaté stromy,“ doplnil prednosta.
Oddychový priestor s bohatou zeleňou vznikne na Ulici Ľ. Štúra. Plocha medzi bytovým domom a materskou školou je momentálne udržiavaná len pravidelným kosením. Po revitalizácii tu vznikne komunitná záhrada s vyvýšenými záhonmi, dreveným sedením so stolom, s miestom pre gril a pergolou. Vysadia nové listnaté stromy, okrasné trávy, bylinky a trvalky. Od areálu materskej školy oddelia nové oddychové miesto živým plotom.
