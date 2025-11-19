< sekcia Regióny
Beluša zvýši príspevok pri narodení dieťaťa zo 100 na 150 eur
Autor TASR
Beluša 19. novembra (TASR) - Obec Beluša zvýši od januára budúceho roka príspevok pri narodení dieťaťa o 50 percent. Na novembrovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva najväčšej obce v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Podľa prednostu obecného úradu Patrika Štrbáka je príchod dieťaťa do rodiny spojený najmä s radostnými momentmi, ale starostlivosť o malé bábätko je aj výrazným zásahom do rodinných rozpočtov. Obec Beluša sa preto rozhodla po troch rokoch prehodnotiť výšku poskytovaného jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a zvýšila ho z doterajších 100 na 150 eur.
„O príspevok netreba osobitne žiadať, je vyplácaný po odovzdaní vyplnenej žiadosti na obecnom úrade automaticky pri slávnostnom uvítaní bábätiek na obecnom úrade, ktoré obec organizuje v polročných intervaloch. Podmienkou pre vyplatenie 150 eur je trvalý pobyt dieťaťa, resp. rodiča v našej obci v čase narodenia,“ informoval prednosta s tým, že v Beluši sa ročne narodí približne 60 detí.
