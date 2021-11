Obci Beluša sa podarilo vyseparovať 100 ton biologického odpadu

Beluša 26. novembra (TASR) – Počas prvej sezóny fungovania obecnej kompostárne v obci Beluša v Púchovskom okrese vyseparovali asi 100 ton biologického odpadu. Kompostáreň prvýkrát otvorili pre verejnosť 12. apríla, poslednýkrát pred zimnou prestávkou bola kompostáreň otvorená 15. novembra.



Ako informoval správca zberného dvora v Beluši Martin Guliš, ku kompostárni si počas prvej sezóny našlo cestu celkovo 140 občanov obce Beluša, ktorí sa zbavovali najmä zhnitej zeleniny, vypletej buriny, lístia, trávy, drevnej štiepky, slamy, či drobnej haluzoviny.



„Keďže zatiaľ nie je na prevádzke váha, presné množstvo vyseparovaného biologického rozložiteľného odpadu nie je možné určiť. Ale pri bežnej nosnosti vozíka 750 kilogramov predpokladáme, že sa vyseparovalo asi 100 ton biologicky rozložiteľného odpadu,“ informoval Guliš.



Ako dodal, počas prevádzkovej doby kompostárne osadili pred vstupom do areálu informačnú tabuľu s otváracími hodinami a podrobnými informáciami o tom, aký druh biologického odpadu možno do kompostárne bezplatne doviezť.



Opätovne kompostáreň otvoria 21. marca 2022. Do ďalšieho otvorenia plánuje obec Beluša vykonať úpravy terénu na efektívnejšie zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.