Beluský: Rozhodol som sa skúsenosti zužitkovať v prospech občanov

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať poslanec Národnej rady SR Martin Beluský. Kandiduje s podporou ĽSNS. Rozhovor s Beluským je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.





-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-





Od roku 2014 som aktívne zapojený do vysokej politiky. Viac ako dva roky som pracoval na najvyšších pozíciách vyššieho územného celku a mám teda cenné skúsenosti o kompetenciách a povinnostiach krajov. A keďže žijem v Piešťanoch a často sa pohybujem aj po ostatných okresoch Trnavského kraja, rozhodol som sa svoje skúsenosti zužitkovať v prospech občanov.





-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-





Najväčšie riziko bude, ak TTSK zostane v rukách súčasného vedenia. Samosprávne kraje za posledných osem rokov takmer zdvojnásobili svoje príjmy vďaka vyšším daniam, ktoré platia občania. Avšak, asi len ťažko by sme tieto zvýšené peniaze hľadali použité v ich prospech. Netvrdím, že sa nič neurobilo, ale za tie peniaze by mohli mať občania kvalitnejšie cesty, viac spojov prímestskej dopravy, lepšie a dostupnejšie sociálne služby a podobne. Potenciál je veľký, treba len zmeniť priority a začať pracovať v prospech občanov.





-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-





V Trnavskom kraji je napríklad viacero mostov, ktoré sú v havarijnom stave a ktoré bude treba čím skôr okamžite riešiť. Za posledné dva roky v čase opatrení proti šíreniu COVID-19 trpeli nielen občania, ale aj podnikatelia a prevádzkovatelia reštaurácií, penziónov a podobne. A práve prostredníctvom svojej kompetencie v oblasti cestovného ruchu môže samosprávny kraj týmto prevádzkam pomôcť. Samosprávny kraj má tiež možnosti, ako pomôcť rozvoju ekonomiky a podpore vytvárania, nových pracovných pozícii. To by však v prvom rade musela byť vôľa. Iba si plniť svoje zákonné kompetencie nestačí, treba ľuďom ponúknuť maximum.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-





Medzi moje priority okrem načrtnutých oblastí v predchádzajúcich odpovediach patria aj školstvo, poskytovanie sociálnych služieb a aj podpora tradičnej kultúry a folklóru.





-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-





Mám okolo seba veľký tím ľudí. Okrem desiatich kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva za všetky okresy máme aj množstvo odborníkov a sympatizantov, ktorí nám pomáhajú zlepšovať život pre občanov.









Okrem Beluského kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu József Berényi za stranu Aliancia, Zdenko Čambal s podporou strán SNS a Smer-SD, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič, za Republiku Veronika Temňáková a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.