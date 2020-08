Bencovje grunt vráti návštevníkov Bojníc do života z čias monarchie

Bojnice 1. augusta (TASR) - Atmosféra stará viac ako 150 rokov s odkazom na niekdajšiu tradíciu hrnčiarstva a kachliarstva čaká na návštevníkov Bencovjeho gruntu v Bojniciach. Múzeum remesiel aj s viac ako 400-ročnou vínnou pivnicou sa nachádza na najstaršej ulici v kúpeľnom meste a otvorili ho v sobotu.



"Vzniká tu múzeum remesiel, taký kúsok starého sveta, ktorý chceme zachovať, aby ľudia nezabudli, ako sa žilo kedysi. V unikátnom domčeku, ktorý tu máme, chceme práve starý svet pripomínať aj do budúcna," načrtol Emil Medera, ktorý múzeum vytvoril spolu so svojou rodinou.



Múzeum sa podľa neho nachádza v starom pôvodnom typickom dome pre Bojnice, žila tam rodina Michala Bencu, ktorý sa venoval remeslám a 'nádenníčil'. Pred ním tam žil jeho otec Štefan Benca, ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. "Domček je preto držaný v starom remeselnom, nádenníckom duchu s tým, že Bojnice boli kedysi vychýrené aj hrnčiarmi a kachliarmi. Bolo tu až sedem keramických dielní, čo sa možno bežne nevie. My chceme nadviazať na túto tradíciu, preto sme otvorili keramickú dielňu a vrátili sme keramiku, spracovanie hliny do Bojníc," priblížil. Návštevníci si tak v Bencovje grunte môžu namaľovať vlastnú keramiku.



Súčasťou múzea je i viac ako 400-ročná tufová vínna pivnica, kde budú Mederovci robiť degustácie vína. "Ľudia si sem môžu prísť i len tak posedieť v tieni 100-ročného viniča, ktorý plánujeme spracovať na víno," doplnil Medera.



Medzi najstaršie exponáty Bencovje gruntu patria podľa neho veci z dreva, lavice a kachlice. "Na dvore je preto výstava, ako ľudia spracovávali hlinu, čo z nej dokázali vyrobiť. Tiež, čo dokázali vyrobiť z dreva, alebo ako spracovávali kov. Niektoré z exponátov sú staré 100 až 150 rokov," podotkol.



Bencovje grunt sa nachádza na najstaršej ulici v Bojniciach, dnes ju ľudia poznajú pod názvom Hviezdoslavova, kedysi bola Pivárska. "Bola to priama spojka Prievidze a Bojnického hradu. Až neskôr v stredoveku sa začalo formovať dnešné Hurbanovo námestie. Na tejto ulici sa tak začalo v meste žiť," spomenul múzejník.



Dom pravdepodobne starý viac ako 400 rokov rekonštruovali Mederovci tri roky. "Je to určite ďalšie miesto na mape atrakcií cestovného ruchu na hornej Nitre. Chceme, aby ten, kto k nám príde nasať atmosféru starých čias, si zastavil hodinky," dodal Medera.