Benefičný bowling v Prešovskom kraji pomôže pri výstavbe útulku

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Do tohtoročného bowlingového turnaja sa konkrétne zapojilo 23 štvorčlenných družstiev.

Autor TASR
Veľký Šariš 11. februára (TASR) - Desiatky osobností z verejnej, spoločenskej i podnikateľskej sféry z celého Prešovského kraja sa v pondelok (9. 2.) stretli na bowlingových dráhach vo Veľkom Šariši, aby sa spojili pre pomoc núdznym a ľuďom na okraji spoločnosti. Tento rok vyzbierali 10.000 eur pre Gréckokatolícku charitu Prešov, ktorá ich použije na výstavbu útulku. Benefičný bowling už po 18. raz pripravil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a súkromná spoločnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Do tohtoročného bowlingového turnaja sa konkrétne zapojilo 23 štvorčlenných družstiev, ktorých členmi boli známe osobnosti z celého Prešovského kraja pôsobiace vo verejnej či biznis sfére a ďalší podporovatelia tohto tradičného charitatívneho podujatia. Zo štartového poľa sa do finále dostalo osem družstiev. Víťaznú trofej napokon vybojovali hráči Drím tímu.

„Cieľom turnaja je popri spoločenskom a športovom stretnutí osobností pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc cudzích a podporiť ľudí či organizácie v existenciálnych ťažkostiach. Každoročne sa koná pod záštitou predsedu PSK,“ dodala Jeleňová.
