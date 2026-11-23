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Benefičný koncert pomôže Ponitrianskemu múzeu
Informovalo o tom múzeum.
Autor TASR
Nitra 23. novembra (TASR) - Veľká dvorana Ponitrianskeho múzea v Nitre bude 26. novembra patriť židovskej hudbe. Benefičné vystúpenie skupiny Samaria Klezmer Band sa začne o 19. hodine. Informovalo o tom múzeum.
Repertoár šamorínskej kapely Samaria Klezmer Band tvorí klezmerová hudba, ktorej korene siahajú do tradície aškenázskych židovských komunít. „V minulosti sprevádzala svadby, oslavy a ďalšie významné okamihy spoločenského života,“ doplnilo múzeum.
Repertoár šamorínskej kapely Samaria Klezmer Band tvorí klezmerová hudba, ktorej korene siahajú do tradície aškenázskych židovských komunít. „V minulosti sprevádzala svadby, oslavy a ďalšie významné okamihy spoločenského života,“ doplnilo múzeum.