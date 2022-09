Bernard S. tvrdí, že 50.000 eur bolo v knihe, Dušan K. úplatok popiera

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) – Výsluchom kľúčového svedka, exriaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda S., pokračoval v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces s odsúdeným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. a podnikateľom Petrom K., ktorý je na úteku. Exprokurátor mal podľa obžaloby prijať úplatok 50.000 eur od Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach vyšetrovaných Národnou kriminálnou agentúrou. Dušan K. tvrdí, že je nevinný.



Podľa svedka k odovzdaniu a prijatiu úplatku došlo v roku 2016 v nemocničnej zasadačke, na stretnutí, na ktorom bol on, Dušan K., Peter K. a vtedajší šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Anton Šafárik.



"Peter K. mi podal do ruky knihu a povedal, nech si ju prelistujem. Mala prvé strany, ale následne som videl, že obsahuje bankovky v nominálnej hodnote 500 eur. Boli uložené vo výreze vnútra knihy. Peter K. mi povedal, aby som ju dal Dušanovi K. Odovzdal som mu ju a povedal, od koho je, aby si ju prečítal," vypovedal Bernard S. s tým, že nemal z toho žiadny benefit. Ako dodal, v tejto veci je sám obvinený. Jeho prípad je vylúčený na samostatné konanie.



Svedok pri výsluchu nevedel obhajcovi Dušana K. odpovedať na otázky týkajúce sa knihy. Nepamätal si jej farbu, názov, v akom bola jazyku a ani ďalšie detaily. Pamätal si však, že Dušanovi K. povedal, že v knihe je 50.000 eur, čo vedel od Petra K. S obžalovaným vraj v tom čase mali korektné vzťahy.



Podľa obhajcu Dušana K. svedok vyrozprával absurdný príbeh bez vnútornej logiky. "Skutok je vymyslený. Obžaloba absolútne nedôvodná, je výsledkom obrovského množstva procesných pochybení," konštatoval obhajca Erik Magál.



Voči Petrovi K. sa koná ako voči ušlému.



Výsluch Bernarda S. bude pokračovať v novembri, kedy by mal vypovedať aj niekdajší námestník riaditeľa SIS Boris Beňa.