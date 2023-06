Bernolákovo bude zrejme pripomienkovať projekt Pastelky, má námietky

Bratislava 23. júna (TASR) - Obec Bernolákovo v okrese Senec bude pravdepodobne pripomienkovať výstavbu projektu Pastelky. Namietať bude nedostatočne riešenú dopravnú situáciu a zaťaženosť na danú lokalitu. Pre TASR to priblížil starosta obce Miroslav Turenič.



"Aj technické riešenie niektorých prvkov je nevyhovujúce, až popierajúce fyzikálne zákony," podotkol starosta Bernolákova. Predkladaný návrh podľa neho nezohľadňuje požiadavky komisie pre tvorbu nového územného plánu pre realizáciu tohto územia.



Celý návrh bol obci podľa jeho slov predhodený bez širšej diskusie ako hotová vec. "Považujem postup investora za neakceptovateľný, len tak predhodiť žiadosť bez riešení dynamickej dopravy a najmä dnes už kritického školstva v obci," ozrejmil.



Priblížil, že územie výstavby bolo riešené už v roku 2010 a pôvodne sa mali stavať len rodinné domy. "Tri ulice, takto je to aj nakreslené na starších mapách," doplnil.



V júli minulého roku sa podľa starostu zmenilo vlastníctvo a pozemok získala Zet Integra. "Dňa 27. februára tohto roku podala spoločnosť zrejme narýchlo vypracovaný a obsahovo neúplný návrh na vydanie územného rozhodnutia pre projekt," ozrejmil. V tomto bode sa podľa neho projekt transformoval z rodinných domov na bytové.



V obci plánujú podľa predloženého zámeru v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) postaviť 681 bytov, rodinné domy, lesopark či ambulancie. Vzniknúť by tak malo bývanie pre asi 1500 ľudí. Predpokladané investičné náklady sú približne 70 miliónov eur.



Investor na otázku TASR doteraz nereagoval. Ďalšia kontaktná osoba uvedená v predloženom zámere v EIA - Martin Hépal z Hepi-ateliér pre TASR uviedol, že sa k tejto veci nebude vyjadrovať.