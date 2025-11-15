< sekcia Regióny
Betlehem vznikne v centre Dubnice nad Váhom
Slovenskí a českí umeleckí rezbári budú od 21. do 23. novembra pracovať na Námestí Matice slovenskej.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 15. novembra (TASR) - Betlehem v Dubnici nad Váhom vznikne tento rok priamo v centre mesta. Vytvorí ho desať českých a slovenských umelcov. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
„V posledných rokoch boli obyvatelia mesta zvyknutí na maľovaný betlehem z dielne talentovanej Dubničanky Aleny Teicherovej. Nainštalovaný bol na nádvorí Dubnického kaštieľa. Po niekoľkých rokoch sa mesto rozhodlo pre zmenu. Samospráva chce teraz betlehem priniesť priamo do srdca mesta, kde sa ľudia nielen počas vianočného obdobia prirodzene združujú,“ doplnila hovorkyňa.
Slovenskí a českí umeleckí rezbári budú od 21. do 23. novembra pracovať na Námestí Matice slovenskej. Dovedna vytesajú desať ľudských i zvieracích postáv v životnej veľkosti. Verejnosť ich bude môcť sledovať priamo pri práci. Takýto typ betlehemu je pre Dubnicu nad Váhom úplnou novinkou.
„V sobotu (22. 11.) sme navyše pripravili aj sprievodný program, ktorý umocní výnimočnú atmosféru tohto podujatia. O 13.00 h vystúpia heligonkári Feješovci a o 14.15 h hudobná skupina Oremus,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry dubnickej radnice Zuzana Múkerová.
Umeleckí rezbári budú pracovať vždy od 8.00 h zvyčajne do 16.00 h. Slávnostné odhalenie a požehnanie jedného zo symbolov Vianoc sa uskutoční počas sviatočného programu prvej adventnej nedele.
