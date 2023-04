Betlehemské obchôdzky chcú dať zapísať do zoznamu kultúrneho dedičstva

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prichádza s ambíciou zapísať živú tradíciu betlehemských obchôdzok, ktorá sa spája s vianočnými sviatkami, do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Informoval o tom vo štvrtok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter. Vyzval všetkých vedúcich aktívnych betlehemských skupín, primátorov a starostov, aby sa prihlásili pod výzvu kraja na webovej stránke Stredoslovenského osvetového strediska (SOS).



Zápisom nového prvku do zoznamu by sa podľa kraja posilnilo postavenie a uznanie betlehemských hier v spoločnosti. Zdôraznila by sa potreba jeho ochrany a revitalizácie, a tiež by sa podporili samotní protagonisti, respektíve lokálni aktéri, ktorí prvok v súčasnosti zachovávajú.



"Je to živá tradícia, ktorú máme možnosť sledovať na dedinách. Chceme dosiahnuť, aby bola uznaná a zachovaná. Každoročne BBSK investuje dva milióny eur do kultúrnych inštitúcií, ktorých sme zriaďovateľom. Kultúra je investícia," zdôraznil Lunter.



Na príprave nominácie prvku sa spolupodieľa SOS, mesto Hriňová a občianske združenie Javorie. Formulár, ktorý je zverejnený na webe, vyplnia aktéri betlehemských skupín, je potrebné ho zaslať do 30. apríla.



Podľa riaditeľky SOS Tatiany Salajovej najstaršie správy o betlehemstve na našom území možno nájsť už v 15. storočí z Bratislavy, Banskej Štiavnice a Bardejova. V súčasnosti sú betlehemské obchôdzky každoročnou tradíciou nielen v regiónoch BBSK, ale aj na východnom či severnom Slovensku.



"Pochádzam z Podpoľania, kde je táto tradícia živá takmer v každej typickej dedine. Bez toho si vianočné sviatky ani neviem predstaviť. Sám som ako 15-ročný chlapec chodil "po betleheme". Rozpošleme maily na samosprávne kraje, aby s výzvou kontaktovali svoje mestá a obce," konštatoval podpredseda BBSK Roman Malatinec.



Betlehemská hra alebo chodenie s betlehemom je ľudová vianočná hra o narodení Ježiška. Tematicky vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, vďaka čomu sú v hre prítomné valaské, pastierske a zbojnícke motívy.