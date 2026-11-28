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Betlehemské svetlo bude pripravené pre návštevníkov trhov v Bratislave
Betlehemské svetlo je plamienok zapálený v Betleheme, ktorý sa každoročne pred Vianocami šíri do mnohých krajín sveta.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Betlehemské svetlo si budú môcť od 17. do 23. decembra prevziať aj návštevníci vianočných trhov v centre Bratislavy. Nájdu ho v stánku Slovenského skautingu. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.
Betlehemské svetlo je plamienok zapálený v Betleheme, ktorý sa každoročne pred Vianocami šíri do mnohých krajín sveta. Na Slovensko ho prinášajú dobrovoľníci Slovenského skautingu, ktorí ho odovzdávajú ľuďom v mestách a obciach.
Tradícia vznikla v roku 1986 v Hornom Rakúsku. Plamienok v Betleheme každoročne zapaľuje dieťa z Rakúska. Od roku 1989 ho rakúski skauti odovzdávajú aj do susedných krajín. Tohtoročné motto „Spoločne nechajme rásť mier“ pripomína, že pokoj sa začína v každom človeku a rastie prostredníctvom konkrétnych skutkov a vzájomnej blízkosti.
Slovenskí skauti Betlehemské svetlo prevezmú od rakúskych skautov v sobotu 12. decembra vo Viedni. O týždeň neskôr, v sobotu 19. decembra, ho prostredníctvom vlakov rozvezú do miest a obcí po celom Slovensku. V nedeľu 20. decembra ho plánujú skauti vyniesť na Lomnický štít a Hrebienok vo Vysokých Tatrách.
Betlehemské svetlo je plamienok zapálený v Betleheme, ktorý sa každoročne pred Vianocami šíri do mnohých krajín sveta. Na Slovensko ho prinášajú dobrovoľníci Slovenského skautingu, ktorí ho odovzdávajú ľuďom v mestách a obciach.
Tradícia vznikla v roku 1986 v Hornom Rakúsku. Plamienok v Betleheme každoročne zapaľuje dieťa z Rakúska. Od roku 1989 ho rakúski skauti odovzdávajú aj do susedných krajín. Tohtoročné motto „Spoločne nechajme rásť mier“ pripomína, že pokoj sa začína v každom človeku a rastie prostredníctvom konkrétnych skutkov a vzájomnej blízkosti.
Slovenskí skauti Betlehemské svetlo prevezmú od rakúskych skautov v sobotu 12. decembra vo Viedni. O týždeň neskôr, v sobotu 19. decembra, ho prostredníctvom vlakov rozvezú do miest a obcí po celom Slovensku. V nedeľu 20. decembra ho plánujú skauti vyniesť na Lomnický štít a Hrebienok vo Vysokých Tatrách.