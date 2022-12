Betlehemské svetlo budú na Vianoce rozdávať i v Prievidzi a Bojniciach

Prievidza/Bojnice 22. decembra (TASR) - Plamienok zapálený v Bazilike Narodenia Pána priniesli prievidzskí skauti i na hornú Nitru. Na Štedrý deň ho budú hodinu rozdávať na desiatich tradičných stanovištiach v Prievidzi a Bojniciach, ako i po večerných vigílnych omšiach. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Prievidza Michaela Beňadiková.



"Prievidzskí skauti zaniesli Betlehemské svetlo aj do zariadení pre seniorov v Prievidzi a Handlovej. Plamienok sa rozšíril v regióne aj v ostatných mestách a obciach, kde je dostupný najmä v kostoloch podľa miestnych tradícií," spomenula Beňadiková.



Na Štedrý deň od 13.00 h do 14.00 h budú skautky a skauti rozdávať Betlehemské svetlo záujemcom v Prievidzi na Dlhej ulici, Námestí slobody, sídlisku Žabník, v Necpaloch, na sídliskách Kopanice, Píly a Zapotôčky. V Bojniciach to bude na sídlisku Lúčky pri lekárni, pred Kostolom sv. Martina a v Dubnici pri kostole.



Okrem toho Betlehemské svetlo skauti rozdajú na Štedrý deň aj po skončení vigílnych svätých omší so začiatkom o 16.00 h pri farskom a piaristickom kostole a kostole na sídlisku Zapotôčky a Kostole sv. Martina v Bojniciach.



Betlehemské svetlo bude horieť od štvrtka do soboty (24.12.) nepretržite aj na Námestí piaristov pri soche Panny Márie Immaculaty v označenom kahanci.