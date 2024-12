Betlehemské svetlo sa na Lomnický štít zatiaľ nedostalo

Vysoké Tatry 22. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo sa skautom tento rok nepodarilo vyniesť na Lomnický štít pre silný vietor. V pondelok (23. 12.) ráno sa pokúsia svetlo vyniesť opäť. Ako pre TASR uviedla koordinátorka betlehemského svetla pre podtatranskú skautskú oblasť Veronika Hamraková, plamienok z Betlehema však doručili na Hrebienok.



"V Tatranskej Lomnici zostalo 44 skautov z deviatich zborov podtatranskej oblasti," vysvetlila. "Keď sme prichádzali, počasie vyzeralo priaznivo, dokonca aj počas kúpy lístkov. Situácia sa však rýchlo zhoršila a lanovku museli pre silný vietor zastaviť," dodala.



Podľa Hamrakovej sa v pondelok o vynesenie svetla pokúsi menšia skupina. "Chceme plamienok vyniesť čo najvyššie. Dúfame, že sa nám to podarí, no ak by to nevyšlo, odovzdáme svetlo aspoň pracovníkom lanovky," dodala. Ak to počasie umožní, betlehemské svetlo bude na Lomnickom štíte po 31. raz.