Betlehemské svetlo sa rozsvietilo aj v Dóme sv. Alžbety

Košice 20. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo svieti od nedele aj v košickom Dóme sv. Alžbety. Na úvod večernej omše ho do katedrály priniesli košickí skauti. Plamienkom z Betlehema kňaz zapálil štyri sviece na adventnom venci.



K symbolickému odovzdaniu plamienka z Betlehema verejnosti došlo počas víkendu na svätých omšiach vo viacerých mestách Slovenska. Po nich si mohli záujemcovia svetlo odpáliť a priniesť do svojich domovov.



Roznášanie a odpaľovanie svetla je tento rok poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 a protiepidemickými opatreniami. "Na rozdiel od minulých rokov nie je možné odpáliť si ho na verejných priestranstvách, námestiach a podobne. Stiahli sme sa do kostolov, kde by malo byť možné odpáliť si ho pred alebo po svätej omši, prípadne aj inokedy. Momentálne máme na mape betlehemského svetla na webstránke www.betlehemskesvetlo.sk vyše 250 miest, kde je to možné," uviedla pre TASR tajomníčka Rady pre rozvoj Slovenského skautingu Elena Michalčíková.



Dôležité je pritom dodržanie bezpečnostných a hygienických zásad a bezkontaktnosť. "Tiež ľudí prosíme, aby prišli iba vtedy, ak sú zdraví a nemajú žiadne nezvyčajné príznaky," uviedol hlavný koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.



V nedeľu sa podarilo betlehemské svetlo vyniesť aj na Lomnický štít do observatória Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré je najvyššie položeným pracoviskom a obývaným miestom na Slovensku.



Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.