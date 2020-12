Betlehemské svetlo sa rozžiarilo aj v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín 23. decembra (TASR) – Svetlo z Baziliky narodenia Pána v Betleheme sa v týchto dňoch rozžiarilo aj v Dolnom Kubíne. Dva dni pred Štedrým dňom ho primátorovi Dolného Kubína Jánovi Prílepkovi odovzdali skauti z 53. zboru Gentiana. Ľudia si ho budú môcť tento rok netradične odpáliť iba na Štedrý deň po všetkých ranných a poobedných svätých omšiach v Dolnom Kubíne.



"Ďakujem dolnokubínskym skautom, že priniesli betlehemské svetlo aj do nášho mesta. Aj keď, žiaľ, v tomto roku nebude možné, aby ho roznášali po našich domácnostiach, mohli sme si ho aspoň symbolicky prevziať pred mestským úradom v mene všetkých Dolnokubínčanov," povedal primátor.



Betlehemské svetlo tento rok neroznesú po rodinách na dolnej Orave. "Keďže situáciu skomplikovala pandémia nového koronavírusu, dolnokubínski skauti môžu prinášať svetlo len v dvojčlenných hliadkach do kostolov, ktoré zabezpečia odpálenie svetla," spresnil koordinátor Betlehemského svetla na dolnej Orave Matúš Mahút.



Podľa Mahúta je bezpečnosť pri odpaľovaní svetla prvoradá. "Preto by sme chceli poprosiť ľudí, aby pri odpaľovaní betlehemského svetla mali nasadené rúško, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a vyhýbali sa podávaniu rúk. Taktiež, aby si dezinfikovali ruky a priniesli si vlastný lampáš alebo sviečku," doplnil.