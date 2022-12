Betlehemské svetlo si Dolnokubínčania môžu odpáliť na Štedrý deň

Dolný Kubín 23. decembra (TASR) – Betlehemské svetlo sa v piatok rozžiarilo v Dolnom Kubíne. Deň pred Štedrým dňom ho primátorovi Jánovi Prílepkovi odovzdali skauti z 53. zboru Gentiana. Obyvatelia Dolného Kubína si ho budú môcť odpáliť na Štedrý deň.



"V zápale naháňania sa za tým pravým darčekom sa čoraz viac stráca podstata a zmysel Vianoc. Práve Betlehemské svetlo môžeme vnímať ako odkaz na to, čo tieto sviatky znamenajú naozaj – pokoj, nádej, lásku a dobrosrdečnosť," povedal Prílepok.



Betlehemské svetlo dolnokubínski skauti roznesú do okolitých dedín v piatok. "Svetlo tam prijme približne 300 ľudí, v meste Dolný Kubín na Štedrý deň asi 300 domácností. Tento rok sa chceme zamerať na to, aby sa Betlehemské svetlo dostalo do čo najviac príbytkov, keďže uplynulé roky to nebolo možné pre pandémiu," spresnil koordinátor Betlehemského svetla na dolnej Orave Matúš Mahút.



Na Oravu prišiel tradičný symbol Vianoc vlakom z Kraľovian, kde si ho v sobotu 17. decembra prevzali trstenskí skauti z rýchlika.