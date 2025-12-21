< sekcia Regióny
Betlehemské svetlo si možno v Banskej Bystrici odpáliť na Námestí SNP
Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje, aj vďaka skautom, po celom svete.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo si Banskobystričania môžu prísť odpáliť 23. decembra na Námestie SNP od 15.00 do 19.00 h. TASR o tom za banskobystrických skautov informoval koordinátor Jakub Dubovský.
„Betlehemské svetlo si môže prísť odpáliť ktokoľvek, naši skauti tam budú ľudí očakávať. Rovnako bude plamienok na odpálenie dostupný aj v mestských častiach, väčšinou vo farnostiach. Informácie o tom, kedy a kde, nájde verejnosť vo farských oznamoch,“ uviedol Dubovský.
Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje, aj vďaka skautom, po celom svete. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom mieru, nádeje a radostnej predzvesti Vianoc.
„Skauti roznášajú betlehemské svetlo po našej krajine primárne vlakovou dopravou. Od 6. decembra, odkedy si plamienok v rakúskom meste Linz odpálili, ho stihli priniesť aj našim poľským a ukrajinským susedom a dodržali tak každoročnú tradíciu odovzdávania štafety tohto svetla. Do Štedrého dňa ho naši dobrovoľníci budú roznášať naozaj v každom kúte Slovenska,“ doplnil Dubovský.
