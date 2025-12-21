< sekcia Regióny
Betlehemské svetlo svieti už aj na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách
Skautov sprevádzal pri ceste lanovkou na Lomnický štít do výšky 2634 metrov nad morom aj spišský biskup František Trstenský.
Autor TASR
Vysoké Tatry 21. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo preniesli skauti v nedeľu lanovkou na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách. Posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty zažiarilo aj na Hrebienku v Tatranskom ľadovom dóme a na Skalnatom plese.
„Počasie bolo nádherné, vyniesli sme oheň hore, odpálili, takže svieti už aj na najvyššom obývanom mieste na Slovensku,“ povedala pre TASR Mária Dirgová zo Slovenského skautingu.
Betlehemské svetlo sa počas soboty (20. 12.) vydalo na svoju tradičnú cestu vlakmi naprieč Slovenskom. Skauti ho priniesli na stovky železničných staníc, kde si ho môže prevziať široká verejnosť. Vďaka dobrovoľníkom sa svetlo dostalo do viac ako 300 miest a obcí vrátane tých bez priameho vlakového spojenia.
„Plamienok z Betlehema bude až do Štedrého dňa postupne dostupný na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov,“ informoval Slovenský skauting. Skauti zároveň všetkým záujemcom odporúčajú priniesť si vlastnú sviečku alebo lampáš chránený pred vetrom a po prinesení domov umiestniť betlehemské svetlo na bezpečné, dobre vetrané miesto s nehorľavým okolím.
Skauti roznášajú betlehemské svetlo ďalej do nemocníc, zariadení sociálnych služieb, azylových domov, na bohoslužby či priamo k ľuďom domov, aby pomohlo dotvoriť vianočnú atmosféru. Interaktívna mapa s údajmi, kde je v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné, je aktualizovaná na webstránke www.betlehemskesvetlo.sk.
Na Slovensko priviezli slovenskí skauti betlehemské svetlo 6. decembra zo slávnostnej ceremónie v Linzi. Následne ho ďalej odovzdali poľským a ukrajinským skautom.
