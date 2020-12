Betlehemské svetlo žiari už aj v podbrání Primaciálneho paláca

Bratislava 18. decembra (TASR) - Betlehemské svetlo už žiari aj v podbrání Primaciálneho paláca v Bratislave. Symbol pokoja, mieru a lásky prevzala od slovenských skautov bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová. Verejnosť si môže prísť odpáliť plamienok každý deň aj počas sviatkov od 8.00 do 22.00 h, a to až do 27. decembra. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.