Betlehemské svetlo žiari už aj v podbrání Primaciálneho paláca

Bratislava 16. decembra (TASR) – Betlehemské svetlo žiari aj v podbrání Primaciálneho paláca v Bratislave. Symbol pokoja, mieru a lásky prevzal vo štvrtok (15. 12.) od skautov primátor Bratislavy Matúš Vallo a viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová. Návštevníci si môžu prísť odpáliť plamienok každý deň až do 24. decembra (vrátane).



"Táto krásna tradícia ma každoročne veľmi teší, no tento rok je ešte silnejšia. Verím, že tak ako toto svetielko sa bude šíriť nielen naším mestom aj jeho predvianočné posolstvo mieru," napísal na sociálnej sieti Vallo.



Plamienok si môžu obyvatelia prísť odpáliť v piatok do 15.00 h. Od soboty (17. 12.) do 23. decembra tak môžu urobiť od 8.00 do 22.00 h. Prísť môžu aj na Štedrý deň, stihnúť to však musia do 17.00 h.



Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia - univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.