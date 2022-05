Historický dom v Betliari by vďaka OZ Čierne diery mal opäť slúžiť

Betliar 16. mája (TASR) – Bytový dom z 19. storočia nachádzajúci sa v obci Betliar v okrese Rožňava, ktorý je i národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), by po rokoch mohol slúžiť opäť na bývanie. Občianske združenie (OZ) Čierne diery kúpilo v historickom dome väčšinu bytov a plánuje ich rekonštrukciu. Pre TASR to za OZ uviedol Martin Lipták.



Historický bytový dom je pozostatkom zaniknutej železiarne v časti obce Nižná Maša. Zo závodu sa do dnešného dňa zachovali len dve bytovky z 19. storočia, ktoré sú chránené ako NKP. OZ v jednom z domov kúpilo spoločne s partnermi od individuálnych vlastníkov päť bytov. Tie budú po rokoch bez dostatočnej údržby potrebovať rekonštrukciu.



"Väčšina z týchto bytov je prázdna, niektoré nemajú okná ani dvere. Dva z bytov kúpilo občianske združenie Čierne diery z vlastných zdrojov z tvorby grafických diel a kníh. Zvyšné byty kúpili naši partneri, manželia architekti Boris a Katarína Hrbáňovci a architektka Lenka Weinzettlová," priblížil Lipták.



Myšlienkou OZ je historickú stavbu zrekonštruovať tak, aby si zachovala svoju pôvodnú funkciu bývania a nezostala chátrať. "Po rekonštrukcii byty poskytneme na nájomné bývanie za dostupnú cenu pre ľudí, ktorým to pomôže alebo, naopak, ktorí pomôžu regiónu," dodal Lipták. Projekt je podľa jeho slov len v začiatkoch, po kúpe bytov nasleduje príprava zámeru a dokumentácie v komunikácii s pamiatkovým úradom.



OZ Čierne diery sa od roku 2014 venuje príbehom, popularizácii a záchrane historických a architektonických pamiatok na Slovensku. V regióne Gemer pracuje aj na projekte zážitkového ubytovania v coburgovskom kaštieli v Jelšave.