BEZ ELEKTRINY: Dopravu v okolí Trnavy komplikujú popadané stromy

Trnava 20. augusta (TASR) - V dôsledku búrok sprevádzaných silným nárazovým vetrom spadlo v utorok podvečer na cesty v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) viacero stromov, ktoré komplikujú dopravu. Niektoré lokality, najmä v okolí Leopoldova, hlásia výpadky elektriny.



Viacero stromov spadlo na cestu pri obciach Trakovice a Madunice v okrese Hlohovec. Informuje o tom Zelená vlna STVR. Na futbalovom štadióne v Trakoviciach silný vietor strhol z tribúny časť strechy.



Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 spadol na most ponad Váh strom. Spadnutý strom bol aj na diaľnici D1 za odpočívadlom Červeník smerom na Piešťany.



Viaceré lokality, najmä v okolí Leopoldova, hlásia výpadky elektriny. Okrem časti Leopoldova sa týkajú napríklad obcí Červeník, Madunice či Jaslovské Bohunice. Potvrdzuje to aj mapa odstávok a porúch spoločnosti Západoslovenská distribučná.