< sekcia Regióny
BEZ ELEKTRINY: Silný vietor spôsobil výpadok 600 domácnostiam
Väčšina domácností, ktoré sú aktuálne na strednom Slovensku bez elektriny, je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota.
Autor TASR
Žilina/Rimavská Sobota 29. decembra (TASR) - Na strednom Slovensku je v pondelok predpoludním bez elektriny približne 600 domácností. Ako informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš, väčšinu výpadkov spôsobených silným vetrom sa podarilo v priebehu nedele (28. 12.) odstrániť.
„Počas noci pribudlo niekoľko nových porúch. Aktuálne elektrikári pracujú na odstraňovaní štyroch porúch na úrovni vysokého napätia a niekoľkých lokálnych porúch na úrovni nízkeho napätia,“ uviedol Gejdoš.
Väčšina domácností, ktoré sú aktuálne na strednom Slovensku bez elektriny, je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. „Energetici intenzívne pracujú na tom, aby všetkým zasiahnutým obyvateľom obnovili dodávku elektriny v čo možno najkratšom čase,“ dodal Gejdoš.
„Počas noci pribudlo niekoľko nových porúch. Aktuálne elektrikári pracujú na odstraňovaní štyroch porúch na úrovni vysokého napätia a niekoľkých lokálnych porúch na úrovni nízkeho napätia,“ uviedol Gejdoš.
Väčšina domácností, ktoré sú aktuálne na strednom Slovensku bez elektriny, je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. „Energetici intenzívne pracujú na tom, aby všetkým zasiahnutým obyvateľom obnovili dodávku elektriny v čo možno najkratšom čase,“ dodal Gejdoš.