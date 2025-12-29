Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Regióny

BEZ ELEKTRINY: Silný vietor spôsobil výpadok 600 domácnostiam

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Väčšina domácností, ktoré sú aktuálne na strednom Slovensku bez elektriny, je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota.

Autor TASR
Žilina/Rimavská Sobota 29. decembra (TASR) - Na strednom Slovensku je v pondelok predpoludním bez elektriny približne 600 domácností. Ako informoval špecialista externej komunikácie spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš, väčšinu výpadkov spôsobených silným vetrom sa podarilo v priebehu nedele (28. 12.) odstrániť.

„Počas noci pribudlo niekoľko nových porúch. Aktuálne elektrikári pracujú na odstraňovaní štyroch porúch na úrovni vysokého napätia a niekoľkých lokálnych porúch na úrovni nízkeho napätia,“ uviedol Gejdoš.

Väčšina domácností, ktoré sú aktuálne na strednom Slovensku bez elektriny, je v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. „Energetici intenzívne pracujú na tom, aby všetkým zasiahnutým obyvateľom obnovili dodávku elektriny v čo možno najkratšom čase,“ dodal Gejdoš.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením