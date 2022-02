Po havárii sú bez tepla ďalší obyvatelia Sídliska III v Humennom

Humenné 4. februára (TASR) – Pre haváriu na skorodovanom horúcovodnom potrubí je v piatok od tepla a teplej vody odstavená ďalšia časť obyvateľov najväčšieho sídliska v Humennom. Rovnako, ako to bolo pred dvomi týždňami, by mali pracovníci Humenskej energetickej spoločnosti havarijný úsek opraviť počas dňa, informoval na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Z dôvodu odstraňovania závažnej poruchy bude prerušená dodávka tepla od 7.30 do 18.30 h," uviedol s tým, že i samotný výkop neďaleko Materskej školy Třebíčska a oproti parkovisku pri okresnom súde sa realizoval v piatok. Od tepla a teplej vody sú tak v piatok odstavené bytové domy a objekty na uliciach Laborecká a Třebíčska napojené na tepelný okruh EB 5.



Stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom v Humennom je kritický, technicky zastaraný, skorodovaný. Je spôsobený vysokým vekom zariadení, ich opotrebením. Mesto Humenné do tohto majetku od roku 2011 neinvestovalo. Rekonštrukcie teplovodných potrubí sa začali od augusta 2020, keď HES, distribuujúca teplo koncovým užívateľom, prešla pod mesto Humenné. V roku 2021 evidovala HES takmer 30 vážnych havárií teplovodných potrubí. Predposledný januárový týždeň odstavila havária na vetve Juh horúcovodného potrubia na jeden deň takmer polovicu Sídliska III.