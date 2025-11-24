< sekcia Regióny
BEZ VODIČÁKU A ZDROGOVANÝ: Polícia zadržala mladíka spod Tatier
Dychová skúška na prítomnosť alkoholu u vodiča bola negatívna, avšak test na zistenie požitia omamných a psychotropných látok bol pozitívny.
Autor TASR
Poprad 24. novembra (TASR) - Polícia zadržala mladíka spod Tatier, ktorý jazdil pod vplyvom drog, na cudzom aute a navyše bez vodičského oprávnenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že policajná hliadka 18-ročného muža z obce v okrese Poprad zastavila v nedeľu (23. 11.) v skorých ranných hodinách, keď viedol osobné vozidlo po diaľnici D1 v smere z Beharoviec do Popradu.
„Vodič bol vyzvaný k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu motorového vozidla, vodičský preukaz nepredložil. Lustráciou osoby bolo zistené, že má súdom uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel, ktorý stále trvá. Bolo taktiež zistené, že majiteľ auta 18-ročnému mužovi nedal súhlas na používanie jeho vozidla,“ uviedla Ligdayová.
Dychová skúška na prítomnosť alkoholu u vodiča bola negatívna, avšak test na zistenie požitia omamných a psychotropných látok bol pozitívny. V nemocnici mu následne odobrali biologický materiál, v ktorom sa potvrdila prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu.
Hovorkyňa dodala, že mladíka obmedzili na osobnej slobode a polícia s ním vykonala potrebné procesné úkony. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla, spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ uzavrela Ligdayová.
