Utorok 5. máj 2026
Bez vodičského preukazu šoféroval pod vplyvom drog

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Nitra 5. mája (TASR) - Nitrianski policajti odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Kontrola zároveň odhalila, že 51-ročný muž nie je držiteľom vodičského preukazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vozidlo Opel zastavili a kontrolovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry. Dôvodom kontroly bola podozrivá jazda vozidla, skonštatovala polícia.

Muž sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. Svojím prejavom však vzbudil podozrenie, že je pod vplyvom iných omamných látok. Preto ho policajti vyzvali, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu na zistenie drog v organizme. Test bol pozitívny na metamfetamín v doposiaľ neustálenej koncentrácii, potvrdila polícia.


